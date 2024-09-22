Adıyaman\'da Yerde Bulunan Şahıs Polisi Harekete Geçirdi

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Adıyaman'da, yerde hareketsiz bir şekilde yatan şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Yeni Mahalle 26188 Sokak içerisinde bir şahsın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince şahsa müdahale edildi. M.Y., isimli şahıs yapılan tedavisinin ardından hastaneye gitmeyi ret etti. - ADIYAMAN