Adıyaman'da yıldırım düşmesi sonucu 25 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Adıyaman'da yıldırım düşmesi sonucu 25 küçükbaş hayvan telef oldu

Adıyaman\'da yıldırım düşmesi sonucu 25 küçükbaş hayvan telef oldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Alidam Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Y., 80 küçükbaş hayvanın yer aldığı sürüyü otlatmaya götürdü. Akşam saatlerinde sürüyü köye geri götürmeye çalışırken yıldırım düştü ve 25 küçükbaş hayvan telef oldu. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

11.02.2024 12:37
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Adıyaman'da, yıldırım düşmesi sonucu 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Alidam Köyünde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Y., 80 küçükbaş hayvanın yer aldığı sürüyü, köy yakınlarında otlatmaya götürdü. Mustafa Y., akşam saatlerinde köye yeniden götürmeye çalıştığı sürünün üzerine yıldırım düştü. 80 Küçükbaş hayvanın yer aldığı sürüden 25 küçükbaş hayvan yıldırım düşmesi sonucu telef oldu. Hayvanların telef olması sonucu durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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