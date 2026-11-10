Adıyaman'da yol kenarında yürüyen 38 yaşındaki kişi şarampole yuvarlanıp yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da yol kenarında yürüyen 38 yaşındaki kişi şarampole yuvarlanıp yaralandı

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Adıyaman\'da yol kenarında yürüyen 38 yaşındaki kişi şarampole yuvarlanıp yaralandı
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Adıyaman'da Atatürk Barajı yakınlarında gece yol kenarında yürüyen 38 yaşındaki kişi dengesini kaybederek şarampole yuvarlandı. Yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'da yol kenarında yürüdüğü esnada şarampole yuvarlanan kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sitilce Mevki Atatürk Barajı yakınlarında gece saatlerinde yol kenarında yürüyen M.K. (38), isimli kişi dengesini kaybederek şarampole yuvarlandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.K'yı fark eden yoldan geçen sürücüler durarak yardıma koştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Adıyaman Eğitim ve Araştırma HastanesiAdıyaman3. SayfaGüncelYaşamSon Dakika

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