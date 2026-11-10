Adıyaman\'da yol kenarında yürüyen 38 yaşındaki kişi şarampole yuvarlanıp yaralandı

Adıyaman'da yol kenarında yürüyen 38 yaşındaki kişi şarampole yuvarlanıp yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da Atatürk Barajı yakınlarında gece yol kenarında yürüyen 38 yaşındaki kişi dengesini kaybederek şarampole yuvarlandı. Yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman'da yol kenarında yürüdüğü esnada şarampole yuvarlanan kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sitilce Mevki Atatürk Barajı yakınlarında gece saatlerinde yol kenarında yürüyen M.K. (38), isimli kişi dengesini kaybederek şarampole yuvarlandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.K'yı fark eden yoldan geçen sürücüler durarak yardıma koştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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