Adıyaman'da yolun karşısına geçen 7 yaşındaki Güneş Avcı otomobilin çarpması sonucu öldü - Son Dakika
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Adıyaman'da yolun karşısına geçen 7 yaşındaki Güneş Avcı otomobilin çarpması sonucu öldü

Adıyaman\'da yolun karşısına geçen 7 yaşındaki Güneş Avcı otomobilin çarpması sonucu öldü
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Adıyaman'da Fatih Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Güneş Avcı'ya otomobil çarptı. Küçük çocuk, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Güneş Avcı'ya, 34 DAM 951 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Avcı'nın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Adıyaman, Güneş, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da yolun karşısına geçen 7 yaşındaki Güneş Avcı otomobilin çarpması sonucu öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da yolun karşısına geçen 7 yaşındaki Güneş Avcı otomobilin çarpması sonucu öldü - Son Dakika
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