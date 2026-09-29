Adıyaman'da yurttaki iki öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da yurttaki iki öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman\'da yurttaki iki öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman'da yurtta kalan iki kız üniversite öğrencisi, iddialara göre yedikleri yemekten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Adıyaman'da yurtta kalan iki üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Safvan Bin Muattal Yurdu'nda kalan iki kız öğrenci iddialara göre yedikleri yemekten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle fenalaştı. Durum üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan iki öğrenci, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi3. SayfaAdıyamanGüvenlikGüncelSağlıkSon Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da yurttaki iki öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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