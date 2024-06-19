Adıyaman'da Zabıta Ekipleri Dilencilere Göz Açtırmıyor

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Adıyaman'da, zabıta ekiplerince dilencilere göz açtırılmıyor.

Adıyaman Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerince bayram tedbirleri çerçevesinde kent merkezinde dilencilere yönelik çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmada D.G., P.Y., isimli iki kadın şahıs yakalandı. Zabıta ekiplerince yakalanan her iki şahıs, zabıta karakoluna götürülerek haklarında işlem yapıldı. Her bir şahsa 977 TL para olmak üzere toplam bin 954 TL para cezası kesildi. Öte yandan şahısların üzerinden çıkan paralara ise el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN