Adıyaman\'da Zincirleme Kaza

Adıyaman-Gölbaşı karayolu Börgenek rampasında yaşanan zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Çok sayıda kazanın meydana geldiği Börgenek Rampasında yine kaza meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3 araç birbirine girdi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil kayarak karşı şeride geçti ve başka bir otomobile çarptı. Arkadan gelen başka bir otomobil ise duramadı ve kazaya karıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN