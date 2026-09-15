Adıyaman'da zincirleme kazada 2 çocuk yaralandı, kaçan sürücü aranıyor - Son Dakika
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Adıyaman'da zincirleme kazada 2 çocuk yaralandı, kaçan sürücü aranıyor

Adıyaman\'da zincirleme kazada 2 çocuk yaralandı, kaçan sürücü aranıyor
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Adıyaman'da minibüs ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında minibüste yolcu olarak bulunan 2 çocuk yaralandı. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsünün olay yerinden ayrılması üzerine polis, sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Adıyaman'da minibüs ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 çocuk yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü aracıyla, olay yerini terk etti.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobilin, Ömer Güler idaresindeki 02 M 0039 plakalı şehir içi yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs, Eyüp Avcı yönetimindeki 45 HC 6099 plakalı otomobile çarptı.

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Beytullah Efe I., ve Ömer Asaf I., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya neden olan ve olay yerinden ayrılan otomobilin sürücüsünün tespit edilmesi için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Trafik, Polis, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da zincirleme kazada 2 çocuk yaralandı, kaçan sürücü aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da zincirleme kazada 2 çocuk yaralandı, kaçan sürücü aranıyor - Son Dakika
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