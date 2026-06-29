Adıyaman\'daki Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'da, köy yakınlarında meydana gelen anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Ulubey Köyü yakınlarında anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı çıkan yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde evlere sıçramadan söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN