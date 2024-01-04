 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adıyaman'daki İsias Oteli Davasında Sanık Avukatları Duruşma Salonunu Terk Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman'daki İsias Oteli Davasında Sanık Avukatları Duruşma Salonunu Terk Etti

Adıyaman'da görülen İsias Oteli davasında, sanık avukatları tanıkların usule aykırı dinlendiği gerekçesiyle duruşma salonunu terk etti. Mahkeme başkanı, KKTC İçişleri Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı'nın dinlenmesine karar vermişti. Sanık avukatları, tanıkların sanıklara hakaret ettiğini iddia ederek müdahale istedi. Gerginlik üzerine mahkeme başkanı kolluk kuvvetlerini göreve çağırdı.

Adıyaman\'daki İsias Oteli Davasında Sanık Avukatları Duruşma Salonunu Terk Etti
04.01.2024 - 18:10,
Abone Ol

Adıyaman'daki İsias Oteli davasında, sanık avukatları tanıkların usule aykırı dinlendiği gerekçesiyle duruşma salonunu terk etti.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen İsias Otel ile ilgili duruşmanın ikinci gününde gerginlik yaşandı. Mahkeme Başkanı duruşmada, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazim Çavuşoğlu ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Daire Müdürü Cengiz Topel Uzun'un dinlenmesini karar verdi.

KKTC İçişleri Bakanı Oğuz'un tanık olarak dinlenmesinden sonra KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu dinlendi. Çavuşoğlu dinlendikten sonra Sanık Halil Bağcı'nın avukatı Mahmut Sevindi, söz alarak usulen bir hata yapıldığını ve tanıkların tanıklıktan çok sanıklara hakaret ettiğini dile getirdi, mahkeme başkanından duruma müdahale etmesini istedi.

Mahkeme başkanının uyarıları sonrasında tanık olarak dinlenen Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Daire Müdürü Cengiz Topel Uzun konuşurken, sanık avukatları duruşma salonunu terk etti. Sanık avukatlarının duruşma salonundan ayrılmasına, ölen kişilerin yakınları tepki gösterdi. Salonda yaşanan gerginlik üzerine mahkeme başkanı, mahkeme salonunun düzenini sağlamaları konusunda kolluk kuvvetlerini göreve çağırdı.

Yaşanan bu kısa süreli gerginlik sonrasında, Mahkeme Başkanı duruşmaya 15 dakika ara verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Adıyaman, Kıbrıs, Ceza, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'daki İsias Oteli Davasında Sanık Avukatları Duruşma Salonunu Terk Etti - Son Dakika


18:06
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kirman'daki terör saldırısını kınadı İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kirman'daki terör saldırısını kınadı
17:41
CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:35
Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu
17:14
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Kadın cinayetlerinde suçu ispat edilenin cezası idam olmalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Kadın cinayetlerinde suçu ispat edilenin cezası idam olmalı
16:21
Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
16:19
Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
15:46
İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40
Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum

Son Dakika
18:06 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kirman'daki terör saldırısını kınadı
17:41 CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:35 Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu
17:14 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Kadın cinayetlerinde suçu ispat edilenin cezası idam olmalı
16:19 Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
16:21 Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
15:46 İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40 Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35 Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 18:20:49. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'daki İsias Oteli Davasında Sanık Avukatları Duruşma Salonunu Terk Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement