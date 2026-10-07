Adıyaman Gölbaşı\'nda 1 kişi yolcu otobüsünün çarpmasıyla yaralanıp hastaneye kaldırıldı

Adıyaman Gölbaşı'nda 1 kişi yolcu otobüsünün çarpmasıyla yaralanıp hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe merkezinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayaya yolcu otobüsü çarptı. Kazada yaralanan yaya, ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da, yolcu otobüsünün yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçe merkezinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hacı Ali Ş'ye (28), Mutlu P. idaresindeki 23 BG 317 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Meydana gelen kazada yaya Hacı Ali Ş. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?