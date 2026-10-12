Adıyaman Gölbaşı\'nda devrilen motosikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Adıyaman Gölbaşı'nda devrilen motosikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Malatya Karayolu'nda motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Malatya Karayolu 1 Nisan Bulvarı üzerinde Mustafa Y., idaresindeki 07 BAV 006 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Y., yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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