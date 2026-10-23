Adıyaman Gölbaşı'nda elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adıyaman Gölbaşı'nda elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Adıyaman Gölbaşı\'nda elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Adıyaman Gölbaşı'nda plakasız motosikletinin hakimiyetini kaybeden 28 yaşındaki sürücü elektrik direğine çarparak ağır yaralandı. Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Azaplı Köyü yolu üzerinde Mehmet Kurar ( 28), idaresindeki plakası olmayan motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada Mehmet Kurar ağır yaralandı. Yaralı, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobille Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Kurar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Adıyaman GölbaşıTrafik KazalarıMotosiklet3. SayfaGüncelSon Dakika

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