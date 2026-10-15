Adıyaman Gölbaşı\'nda hak sahipleri kalıcı konutlarının anahtarlarını aldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesi'nde düzenlenen törende Yeni Mahalle Kalıcı Konutları'nın anahtarları hak sahibi vatandaşlara teslim edildi.

Törene Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, Harmanlı Belediye Başkanı Ali Azık, İl Genel Meclisi üyeleri, siyasi parti ilçe temsilcileri, kurum amirleri ve beraberindeki heyet katıldı. Törende Kaymakam Kadir Algın ve beraberindeki heyet, hak sahibi vatandaşlara konutlarının anahtarlarını teslim etti. Törende, hak sahibi vatandaşlara konutlarının anahtarları Kaymakam Kadir Algın ve beraberindeki heyet tarafından teslim edildi. Anahtarlarını alan vatandaşlar, yeni konutlarına kavuştu. Tören, hak sahiplerine anahtarlarının verilmesinin ardından sona erdi.

Hak sahibi vatandaşlara yeni konutlarının hayırlı olmasını dileyen Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, "Ailelerin yeni yuvalarında sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde yaşamalarını temenni ediyorum" diye konuştu.