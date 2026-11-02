Adıyaman Gölbaşı\'nda Karaburun köyünde otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun köyünde Derviş Büyükpınarbaşı idaresindeki 46 PL 901 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Derviş Büyükpınarbaşı ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.