Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Kahramanmaraş Karayolu 9. kilometresinde Mustafa K. idaresindeki 23 ABK 321 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çelik Rampası Mevkiinde bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman Gölbaşı'nda Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı - Son Dakika
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