Adıyaman Gölbaşı'nda Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman Gölbaşı'nda Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

13.06.2024 15:33
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Zeki Ç. idaresindeki 02 D 5116 plakalı yolcu minibüsü ile karşı istikametten gelen Yusuf H. idaresindeki 02 ACT 209 plakalı otomobil Balkar Beldesi girişinde çarpıştı.

Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü Zeki Ç. ile birlikte yolcu olarak bulunan Medine Ö. ve Nazmiye K. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman Gölbaşı'nda Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Gölbaşı'nda Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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