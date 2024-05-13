Adıyaman Gölbaşı'nda Traktör Yüklü Tır Şarampole Devrildi - Son Dakika
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Adıyaman Gölbaşı'nda Traktör Yüklü Tır Şarampole Devrildi

Adıyaman Gölbaşı\'nda Traktör Yüklü Tır Şarampole Devrildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktör yüklü bir tırın şarampole devrilmesi sonucu traktörler karayoluna saçıldı. Kazada karayolu bir süre trafiğe kapatıldı ve olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Traktörler iş makineleri yardımıyla karayoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

13.05.2024 15:04
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktör yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu traktörler karayoluna saçıldı.

Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan A.K. idaresindeki 68 BR 038 plakalı traktör yüklü tır, Çatalağaç köyü Durak mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaşanan kazada tır dorsesinde bulunan traktörler karayoluna saçıldı. Bir süre karayolu trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Karayoluna saçılan traktörler iş makineleri yardımıyla karayolunda kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman Gölbaşı'nda Traktör Yüklü Tır Şarampole Devrildi - Son Dakika

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