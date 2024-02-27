Adıyaman'ın Besni ilçesinde istinat duvarı çöktü, 2 otomobil hasar gördü - Son Dakika
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde istinat duvarı çöktü, 2 otomobil hasar gördü

Adıyaman\'ın Besni ilçesinde istinat duvarı çöktü, 2 otomobil hasar gördü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan Baybaylar Apartmanı'nın bahçesinde bulunan istinat duvarı gece geç saatlerde çöktü. İstinat duvarının altında kalan 2 otomobil hasar gördü. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

27.02.2024 15:00
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 otomobil, çöken istinat duvarının altında kalarak hasar aldı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinin 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan Baybaylar Apartmanı'nın bahçesinde istinat duvarı gece geç saatlerde büyük bir gürültüyle çöktü. Duvarın çökmesiyle park halindeki 2 otomobil hasar aldı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemleri aldı. İstinat duvarı altında kalan Bekir D.'ye ait 46 AAV 510 plakalı otomobil ile Mustafa B.'ye ait 02 AGK 643 plakalı otomobiller bulundukları yerden çıkarıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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