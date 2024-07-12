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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde konteyner kentte çıkan yangında 4 konteyner hurda yığınına döndü.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesinde kurulan Cumhuriyet Konteyner Kent Geçici Barınma Merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir konteynerde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa ürede büyüyerek çevrede bulunan diğer konteynerlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 4 konteyner kullanılamaz hale geldi, 3 konteyner ise kısmen zarar gördü. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN