Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil çarpışması: 3 yaralı

Sivas'ta Vali Yılmaz Şimşek Başkanlığında 'Emin Şehir Sivas' Güvenlik ve Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında düzenlenen toplantıda, Sivas'ın güvenli bir şehir olduğu vurgulandı. Şimşek, emniyet ve jandarma personeline teşekkür ederek, halkın huzuru için görev yaptıklarını belirtti. Şehirdeki asayiş çalışmaları hakkında bilgi veren Şimşek, suç oranlarının düşük olduğunu ve kaçakçılıkla mücadelede başarılı olduklarını ifade etti. Ayrıca trafik kazaları ve kadın cinayeti konularında da bilgi paylaşıldı.