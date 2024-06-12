Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesinde Recep Y. idaresindeki 27 ADD 831 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Recep Y. ile otomobilde bulunan Güldeniz Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN