Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

10.08.2024 12:46
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Gölbaşı- Gaziantep karayolu Çelik Köyü mevkiinde Mehmet Yalçınkaya idaresindeki 02 ABC 405 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Yalçınkaya ile yanında yolcu olarak bulunan Ali İhsan Kaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Yalçınkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan Mehmet Yalçınkaya'nın AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya'nın kardeşi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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