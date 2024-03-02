Adıyaman\'ın Kahta ilçesinde otomobil çarpışması: Sürücüler yaralandı

Gaziantep'te yapılan asayiş uygulamalarında 731 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından son bir ayda yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 5 bin 363 şüpheliden 731'i tutuklandı. Yapılan uygulamalar sonucunda ayrıca 487 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve çok sayıda silah ele geçirildi.