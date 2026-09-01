Adıyaman\'ın Petrol Mahallesi\'nde motosiklet-otomobil çarpışması: 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Petrol Mahallesi girişinde motosiklet ile bir otomobilin çarpışması sonucu motosiklette bulunan Muhammed Talha G. (23) ve Muhammed Mustafa S. (19) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.