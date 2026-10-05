Adıyaman Kahta\'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta-Adıyaman karayolunun 5. kilometresinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet K. (23) idaresindeki 02 AGZ 051 plakalı otomobil ile Hanifi A. (47) idaresindeki 63 AR 298 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpışarak refüje çıktı.

Kazada sürücüler Ahmet K. ve Hanifi A. ile araçlarda bulunan Serkan U. (23), Türkan A. (41) ve Umut A. (16) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.