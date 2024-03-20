Adıyaman Kahta\'da Kaza: 2 Kişi Yaralandı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çarpışan iki araçtan biri takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta Küçük Saniye Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.C (27) yönetimindeki 44 NE 816 plakalı otomobil ile İ.K (24) yönetimindeki 42 GN 081 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 44 NE 816 plakalı otomobil takla atarak ters durdu. Meydana gelen kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN