Adıyaman Kahta\'da tırın üzerinden düşen paletli kepçe yolu trafiğe kapattı

Adıyaman Kahta'da tırın üzerinden düşen paletli kepçe yolu trafiğe kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Kahta ilçesi Karakuş mevkiinde rampayı çıkan tırın üzerindeki paletli kepçe kayarak yola devrildi. Yol trafiğe kapanırken iş makinesi yapılan çalışmalar sonrası yoldan kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde seyir halindeki tırın üzerinden düşen paletli kepçe, yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Karakuş mevkiinde rampayı çıktığı sırada tırın üzerindeki paletli kepçe kayarak yola devrildi. Kepçenin yola devrilmesiyle yol trafiğe kapandı. İş makinesi, yapılan çalışmalar sonrası yoldan kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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