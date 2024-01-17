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Adıyaman Kahta karayolunda otomobil şarampole devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman Kahta karayolunda otomobil şarampole devrildi, 1 kişi yaralandı

Adıyaman Kahta karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Emine A. yönetimindeki otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman Kahta karayolunda otomobil şarampole devrildi, 1 kişi yaralandı
17.01.2024 - 10:13,
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Adıyaman Kahta karayolu üzerinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman Kahta karayolu Fuar Merkezi yakınlarında meydana geldi. Emine A. Yönetimindeki 06 DE 077 plakalı otomobil Kahta istikametinden Adıyaman'a doğru gelirken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi. Otomobil sürücü yaralandı. Kaza yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü otomobilden çıkartılarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adıyaman Kahta karayolunda otomobil şarampole devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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