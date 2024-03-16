Adıyaman Sincik'te Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı - Son Dakika
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Adıyaman Sincik'te Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı

Adıyaman Sincik\'te Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

16.03.2024 08:36
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Sincik Boğazı mevkiinde meydana geldi. Osman Y. yönetimindeki 34 SLK 53 plakalı hafif ticari araç ile Musa S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Musa S. ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne katıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralı daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman Sincik'te Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Sincik'te Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı - Son Dakika
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