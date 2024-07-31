Adıyaman Sincik'te İki Servis Minibüsü Çarpıştı: 13 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman Sincik'te İki Servis Minibüsü Çarpıştı: 13 Yaralı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tekstil işçilerini taşıyan iki servis minibüsü çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 13 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

31.07.2024 10:55
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan iki servis minibüsü çarpıştı. Meydana gelene kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Kahta Sincik Karayolu Çarhenek Köyüne bağlı Kayadibi mezrası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil işçilerini taşıyan Mehmet A. yönetimindeki 02 ZA 152 plakalı minibüs ile Enes A. yönetimindeki 46 BF 847 yönetimindeki plakalı minibüs çarpıştı. Meydana kazada sürücülerle birlikte 13 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman Sincik'te İki Servis Minibüsü Çarpıştı: 13 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Sincik'te İki Servis Minibüsü Çarpıştı: 13 Yaralı - Son Dakika
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