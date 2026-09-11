Adıyaman Sümerevler\'de iki araç çarpıştı, kazada yaralanan olmadı

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sümerevler Mahallesi 17148 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet G. idaresindeki 02 AGL 862 plakalı hafif ticari araç ile Saliha Merve A. yönetimindeki 34 ELN 688 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle hafif ticari duvara çarparak durabildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.