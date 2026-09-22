Adıyaman Yunus Emre Mahallesi'nde motosiklet devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman Yunus Emre Mahallesi'nde motosiklet devrildi, sürücü yaralandı

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Adıyaman Yunus Emre Mahallesi\'nde motosiklet devrildi, sürücü yaralandı
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Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi'nde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi Marangozcular Sitesi 29141. Sokak üzerinde Yusuf K. idaresindeki 02 ADK 471 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yusuf K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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