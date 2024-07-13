Adıyamanlı gazeteci Akif Beyaz ve Fatih Beyaz'ın babası hayatını kaybetti.
Adıyaman'da uzun yıllardır faaliyet gösteren Duruş Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Akif Beyaz ile Anadolu Ajansı Muhabiri Fatih Beyaz'ın 86 yaşındaki babası Abdurrahman Beyaz hayatını kaybetti.
Abdurrahman Beyaz'ın cenazesi Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camiinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti İl Başkanı Bülent Kablan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, STK temsilcileri, dernek başkanları, kurum müdürleri, çok sayıda basın mensubu ile Beyaz ailesinin yakınları katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Beyaz'ın cenazesi Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlıkta bulunan aile mezarlığında toprağa verildi. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyamanlı gazeteci Akif Beyaz ve Fatih Beyaz'ın babası hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?