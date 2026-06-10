Gaziantep'te cezaevi önünde silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te cezaevi önünde silahlı saldırı: 2 yaralı

Gaziantep\'te cezaevi önünde silahlı saldırı: 2 yaralı
10.06.2026 10:46
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Gaziantep'te adliye yerleşkesindeki cezaevi önünde görüş bekleyen iki kişi, silahlı saldırı sonucu ayaklarından yaralandı. Saldırgan kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.

Gaziantep'te adliye yerleşkesindeki cezaevi önünde görüş için bekleyen 2 şahıs, yanlarına gelen bir şahsın silahlı saldırısına uğrayarak ayaklarından yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırgan ise kaçtı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Zeytinli Mahallesi Gaziantep Adliyesi yerleşkesinde meydana geldi. İddiaya göre, adliyenin hemen yanında bulunan cezaevin önünde görüş için bekleyen B.A. ve A.R.P. isimli 2 şahıs, hızlıca yanlarına yaklaşan ve ismi öğrenilemeyen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Yoğun kalabalığın olduğu adliye ve cezaevi çevresinde paniğe neden olan olay sonrası B.A. ve A.R.P. isimli 2 şahıs ayaklarından yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Adliye ve cezaevi çevresinde büyük paniğe hareketliliğe neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te cezaevi önünde silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika

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