Adliyede Kalp Krizi: Katip Hayatını Kaybetti

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Ankara'da adliyede görevli katip, duruşma salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli katip Feramuz Deniz (55), saat 11.00 sıralarında duruşma öncesi mahkeme salonunda hazırlık yaptığı sırada aniden fenalaşarak, oturduğu sandalyeden düşüp başını yere çarptı. Deniz'i mesai arkadaşları yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Deniz'in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi. - ANKARA