Adnan Erbil Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Manisa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş ve siyaset dünyasının tanınmış isimlerinden Adnan Erbil son yolculuğuna doğup büyüdüğü Saruhanlı'nın Halitpaşa Mahallesinden uğurlandı.

Geçmiş dönemlerde AK Parti Manisa Merkez İlçe Başkanlığı, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevlerinde de bulunan iş ve siyaset dünyasının Manisa'daki önemli isimlerinden biri olan Adnan Erbil tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Erbil'in cenazesi doğup büyüdüğü Saruhanlı'nın Halitpaşa Mahallesindeki Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye iş ve siyaset dünyasının önemli isimleriyle birlikte çok sayıda dost, akraba ve sevenleri katıldı. - MANİSA