Adnan Oktar davasında kararı! Bir kişi beraat etti, iki kişiye yüzlerce yıl hapis cezası verildi

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Adnan Oktar'ın ORTAĞI ACUN ILICALI Nerede Ona Ceza Yokmu Vah Vah Ne ladarda Masummuş Acun Adam Hala Her gece televizyonlarda kadınları yarıştırıyor ne farkı var hepsi aynı şey biri oynatti biri yarıştırdı ve uyurken insanlarin yatak odalarına girerek mahrem yerlerini çekip gösteriyor bu suç değilmi yazıklar olsun