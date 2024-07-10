Adnan Oktar'ın 'güncel yapılanma' davasında sanık olan avukatların dosyası ayrıldı - Son Dakika
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Adnan Oktar'ın 'güncel yapılanma' davasında sanık olan avukatların dosyası ayrıldı

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Silahlı suç örgüt yöneticisi Adnan Oktar'ın cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ettiği iddiasıyla görülen güncel yapılanma davasında, avukat olan 6 sanığın dosyası ayrıldı. Mahkeme, avukatların sadece mesleklerini icra ettikleri için sanık olarak yargılanmalarının usule aykırı olduğunu belirterek durma kararı alınması için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmasını talep etti. Duruşma yarına ertelendi.

10.07.2024 15:44
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Adnan Oktar'ın 'güncel yapılanma' davasında sanık olan avukatların dosyası ayrıldı

İSTANBUL - Silahlı suç örgüt yöneticisi Adnan Oktar'ın cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek özellikle avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı ve örgüte üye kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla güncel yapılanma davasının görülmesine devam edildi. Mahkeme, avukat olan 6 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Silahlı suç örgütü yöneticisi Adnan Oktar'ın cezaevinden örgütsel faaliyetlerine devam ederek özellikle avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı, ayrıca deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla 20 sanıklı güncel yapılanma davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Adnan Oktar ve bazı sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Mahkemede 9 tutuksuz sanık ile sanık avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada bir kısım sanık avukatları, davada sanık olarak yargılanan avukatların sırf mesleklerini icra ettikleri için sanık olarak burada olduklarını ve bu durumun usule aykırı olduğunu belirterek mahkemeden durma kararı alınması için izin alınmak üzere Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmasını talep ettiler. Mahkeme heyeti, verdiği kısa bir müzakere arasının ardından Cumhuriyet Savcısı'na görüşünü sordu. Savcılık ise sanık olarak yargılanan avukatların, avukatlık görevi sırasında işlendiği iddia olunan suçlar yönüyle dosyalarının ayrılmasına ve durma kararı verilmek için izin alınmak üzere Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmasına karar verilmesini talep etti.

6 sanığın dosyası ayrıldı

Sanıklar Arzu Gül, Ayşe Toprak, Burak Temiz, Sinem Mollahasanoğlu, Pelin Durmuş ve Tuğba Bal hakkında Avukatlık Kanunu'nun 58-60 maddeleri uyarınca değerlendirme yapılmak üzere dosyalarının ayrılmasına karar veren mahkeme, verdiği ara kararın ardından duruşmaya devam etti.

"Candan kardeşler 38 kiloya düştü apar topar tahliye ettiler, bizimkiler aslan gibi duruyor cezaevinde"

Duruşmada savunma yapan sanık tutuksuz sanık Esra Saraçoğlu, "Candan kardeşler 38 kiloya düştü apar topar tahliye ettiler. Neden? Kızcağız iman etmeyi bilmiyor, imanı zayıf, dayanamadı. Bizimkiler aslan gibi duruyor cezaevinde. Güvenilir ve imanlı bir insanım. Arkadaşlarımın imanı da çok yüksek. Allah benim karşıma ilk başta güvendiğim Adnan Bey'i karşıma çıkardı. Benim ahlak anlayışımı benimseyen insanlarla karşılaşmamı sağladı Allah'ım, şükrediyorum. Beraatımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Alınan savunmaların ardından duruşma, sanık ile tanık ifadelerinin alınmasına devam edilmesi için yarına ertelendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adnan Oktar'ın 'güncel yapılanma' davasında sanık olan avukatların dosyası ayrıldı - Son Dakika

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