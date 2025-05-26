ADÜ'de 70 Milyonluk Vurgun İddiası - Son Dakika
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ADÜ'de 70 Milyonluk Vurgun İddiası

26.05.2025 18:46
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Aydın ADÜ'de vefat eden hastaların biyopsi numuneleri hayatta olanlar için kullanıldığı iddia ediliyor.

ADÜ'de ölmüş hastalar üzerinden 70 milyonluk 'patalojik' vurgun iddiası

AYDIN - Her geçen gün yeni bir skandala adı karışan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde CİMER'e yapılan bir ihbar ilginç bir soruşturmayı beraberinde getirdi.

ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Moleküler Patoloji Merkezi'nde daha önce vefat etmiş kişilere ait biyopsi numunelerinin, halen hayatta olan hastalar adına sisteme işlendiği ve bu yöntemle sanki teşhis yapılmış gibi gösterilerek devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı ileri sürüldü. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma ve incelemenin devam ettiği ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu yöntem ile SGK üzerinden 70 milyon TL'lik haksız kazanç sağlanıp devletin zarara uğratıldığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki genetik ve patoloji bölümünde 2 hekim arasında anlaşmazlık yaşandı. Bunun üzerine CİMER'e yapılan bir şikayet ile 'Vefat etmiş kişilere ait biyopsi numunelerinin, halen hayatta olan hastalar adına sisteme işlendiği' belirtildi. Bunun üzerine Sayıştay rapor tuttu. Bu raporun ardından ADÜ'ye soruşturmayı yürütmek ve gerekli incelemeleri yapmak üzere Ankara Üniversitesi'nden uzman heyet atandı.

ADÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bu konu iki hoca arasındaki kavgadan sonra ortaya çıktı. Sayıştay geldi, denetim yaptı. Halen süreç devam ediyor. Konu teknik bir konu olduğu için incelemesi devam ediyor. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşılıyor. Resmi karar çıkınca kamuoyu bilgilendirecek" denildi.

Rektör Bülent Kent dahil olmak üzere son 3 dönemin incelemeye alındığı ADÜ'de son yaşanan olayda tıbbi malzeme alımından, fuel-oil ihalelerine kadar pek çok konunun incelendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Politika, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ADÜ'de 70 Milyonluk Vurgun İddiası - Son Dakika

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