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ADÜ Rektöründen Organ Nakli Açıklaması

ADÜ Rektöründen Organ Nakli Açıklaması
27.05.2025 12:39
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ADÜ Rektörü, bıçak parası ve sahte belge iddialarına yanıt vererek denetimlerin genişletildiğini duyurdu.

Son günlerde bıçak parası, sahte belge ile organ nakli ve vefat eden hastalara ait biyopsi numaralarının hayatta olan hastalar üzerinde kullanıldığına dair iddialarla gündeme gelen Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) Rektörü Bülent Kent, son çıkan haberlerden sonra kamuoyu açıklaması yaptı. Halkı tedirgin eden ve Aydın'ın adını lekeleyen olaylardan aylar sonra kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyan ADÜ Rektörü Kent, üniversitede Şubat ayında başlayan denetimlerin 2024, 2023 ve 2022 yıllarını da kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili ADÜ'nün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Moleküler Patoloji ve Tıbbi Genetik Anabilim Dallarında gerçekleştirildiği iddia edilen mükerrer (tekrarlı) sonuç girişleriyle ilgili işlemler, Sayıştay denetimi kapsamında incelenmiştir. İnceleme sürecinde; hastalardan alınan örneklerin analiz yöntemleri, süreçlerin işleyiş biçimi ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen fatura değerleriyle karşılaştırmalar, Hastane yönetimimizce oluşturulan uzman bir heyet ve Sayıştay denetçileri tarafından birlikte değerlendirilmiştir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar, hastane bünyesindeki benzer iddiaları da içerecek şekilde genişletilmiş ve geçmiş yıllara ait uygulamalar gözlem altına alınmıştır. Yürütülen incelemelerde, kamuoyuna yansıyan bazı haberlerde iddia edildiği gibi, vefat eden hastalara ait biyopsi numaralarının hayatta olan hastalar üzerinde kullanıldığına dair herhangi bir tespit söz konusu değildir. Sayıştay denetimi başlamadan önce, hastane yönetimimiz tarafından ilgili iddialara yönelik ön incelemeler başlatılmış, konuya ilişkin bilgi ve belgeler dikkatle toplanarak değerlendirilmiştir" denildi.

Bu süreçte, 01 Ekim 2024, 09 Aralık 2024 ve 08 Ocak 2025 tarihli resmi yazılarla gerekli birimlerle yazışmalar yapılıp 02 Aralık 2024 tarihinde mali denetim için üniversiteye Sayıştay denetçilerinin geldiği belirtilen açıklamada "Gelen denetçilere tüm bilgi, belge ve tespitler paylaşılmıştır. Söz konusu çalışmalar halen eşgüdüm içinde devam etmektedir. Sayıştay denetçileri, Şubat ayında hastanemizi tekrar ziyaret etmiş ve 2024 yılına ilişkin incelemeleri, 2023 ve 2022 yıllarını da kapsayacak şekilde genişletmiştir. Kamuoyuna yansıyan bazı haberlerde Sayıştay denetçileri tarafından tespit edildiği ileri sürülen rakamlar ise gerçeği yansıtmamaktadır. Üniversite hastanemiz, "global bütçe" olarak adlandırılan sabit bir bütçe modeli ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. SGK'ya yapılan faturalandırmalar, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmekte olup, hem hastanemizin hem de SGK bilgi işlem sistemlerinin güvenlik önlemleri gereği, vefat etmiş bireyler adına herhangi bir işlem yapılması ve bu işlemin faturalandırılması mümkün değildir. Gerek Sayıştay'ın yürüttüğü denetimler, gerekse Üniversitemiz Rektörlüğü ve Hastane yönetimimiz tarafından başlatılan idari incelemeler titizlikle sürdürülmektedir. Bu süreçler sonucunda, ilgili yılları kapsayan dönemlerde tespit edilecek olası usulsüzlükler ya da hatalı işlemlerle ilgili yasal gereklilikler doğrultusunda gerekli işlemler tesis edilecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ADÜ Rektöründen Organ Nakli Açıklaması - Son Dakika

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