AFAD, Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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AFAD, Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Bursa\'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Bursa'da saat 15.14'te yerin 10.86 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

23.02.2024 15:29
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AFAD, Bursa'da saat 15.14'te yerin 10.86 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa AFAD, Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFAD, Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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