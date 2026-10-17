AFAD selden etkilenen illerde 60 bin 395 personel ve 8 bin 927 araçla müdahale ediyor - Son Dakika
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AFAD selden etkilenen illerde 60 bin 395 personel ve 8 bin 927 araçla müdahale ediyor

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AFAD selden etkilenen illerde 60 bin 395 personel ve 8 bin 927 araçla müdahale ediyor
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AFAD, selden etkilenen illerde yürütülen müdahale çalışmalarında ülke genelinde 60 bin 395 personel, 1060 gönüllü ve 8 bin 927 aracın görev yaptığını bildirdi. Kurum, hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek meteorolojik uyarıların dikkate alınmasını istedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, "Ülke genelinde müdahale çalışmalarında 60 bin 395 personel ve 1060 AFAD gönüllüsü ile 8 bin 927 araç görev yapmaktadır" denildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemiz genelinde etkili olan yoğun ve şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek amacıyla devletimiz, ilgili tüm kurum, kuruluşları ve imkanlarıyla milletimizin yanında. Şiddetli yağışların ardından sel ve su baskınlarından etkilenen illerimizde hayatı yeniden normale döndürmek için, AFAD koordinasyonunda, tüm kurumlarımız ve ekiplerimiz ile birlikte arama kurtarma, tahliye, beslenme, barınma, temizlik, hasar ve zarar tespit çalışmaları başta olmak üzere müdahale ve iyileştirme faaliyetleri aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda, AFAD Gönüllülerimiz de cadde, sokak ve iş yerlerinin temizliği gibi pek çok noktada sahada görev yapmakta, yürütülen çalışmalara destek vermektedir. Ülke genelinde müdahale çalışmalarında 60 bin 395 personel ve 1060 AFAD gönüllüsü ile 8 bin 927 araç görev yapmaktadır" ifadelerine yer verildi.

AFAD'ın paylaşımında ayrıca şunlar kaydedildi: "Olumsuz hava şartları nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sahada büyük bir gayret ve özveri ile görev yapan tüm ekiplerimize Milletimiz adına teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın devam eden meteorolojik bilgilendirmeleri takip etmelerini, yetkili merciler tarafından yapılan uyarıları dikkate almalarını, alınan tedbirlere riayet etmelerini önemle hatırlatıyoruz."

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: AFAD selden etkilenen illerde 60 bin 395 personel ve 8 bin 927 araçla müdahale ediyor - Son Dakika
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