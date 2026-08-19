Afet Risk Azaltma Toplantısı Kütahya'da - Son Dakika
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Afet Risk Azaltma Toplantısı Kütahya'da

Afet Risk Azaltma Toplantısı Kütahya\'da
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Rektör Kızıltoprak, Kütahya'da afet risklerinin azaltılması için iş birliğini vurguladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2027-2031 Dönemi Üst Düzey Yöneticileri Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; afet risklerinin azaltılması, hazırlık seviyesinin artırılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Rektör Kızıltoprak, afetlerle mücadelede en önemli adımın risklerin afet meydana gelmeden önce doğru şekilde tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması olduğunu belirtti. Kızıltoprak, toplumda güçlü bir afet bilinci ve hazırlık kültürü oluşturulmasının önemine dikkat çekerek DPÜ'nün bilimsel bilgi ve akademik birikimiyle sürece katkı sunacağını ifade etti.

"AFAMER sürece katkı sunacak"

Üniversite bünyesinde kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (AFAMER) süreçte önemli bir görev üstleneceğini belirten Kızıltoprak, merkezin afet risklerinin azaltılması, eğitim ve farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüteceğini kaydetti.

Üniversitelerin yalnızca bilgi üreten kurumlar olmadığını vurgulayan Kızıltoprak, akademik bilginin toplumun güvenliği ve geleceği için kullanılmasının da önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

"Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz"

Kütahya'nın afetlere karşı daha dirençli bir şehir haline gelmesi için ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Kızıltoprak, "Üniversitemizin üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye ve ilgili tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Prof. Dr. Kızıltoprak, açıklamasının sonunda 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm afetlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı. Kızıltoprak, afetlere karşı bilinçli, hazırlıklı ve dirençli bir toplum oluşturulması için tüm kurumların birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Süleyman Kızıltoprak, 3. Sayfa, Güvenlik, Kütahya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afet Risk Azaltma Toplantısı Kütahya'da - Son Dakika

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