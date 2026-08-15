Afetlerde Büyük Veri Yönetimi Sempozyumu - Son Dakika
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Afetlerde Büyük Veri Yönetimi Sempozyumu

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AFAD tarafından düzenlenen sempozyum, afet yönetiminde veriye dayalı yenilikçi yaklaşımları tartışacak.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 'Afetlerde Büyük Veri Yönetimi Sempozyumu' düzenlendi.

Türkiye'nin veriye dayalı afet yönetimi vizyonunu şekillendirmek ve afet yönetim süreçlerindeki teknolojik dönüşümü desteklemek amacıyla düzenlenen 'Afetlerde Büyük Veri Yönetimi Sempozyumu', 15-16 Ağustos tarihlerinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün destekleri, AFAD'ın katkılarıyla ve Afet Araştırmaları Derneği'nin organizasyonuyla hayata geçirilen sempozyum; yenilikçi yaklaşımları tartışmayı ve akademik/bilimsel birikimi doğrudan sahaya aktarmayı hedefleniyor. Sempozyumun açılış töreninde, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da yer aldı. Burada bir açılış konuşması gerçekleştiren Pehlivan, veri, bilgi tabanlı çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

"Personelimizi veri yönetimi konusunda da yetiştiriyoruz"

Risk analizleri yaptıklarını vurgulayan Pehlivan, "Bir yandan da hem dijital anlamda uydu sistemleriyle, dronlarla sadece depremde değil diğer afetlerde de hem arama kurtarma kapasitemizi geliştiriyoruz, dönüştürüyoruz. Hem de personelimizi bu veri yönetimi konusunda da yetiştiriyoruz. Yapay zekayla ilgili eğitimler veriyoruz. Dron kullanımıyla ilgili ki 600'e çıktı sayısı. Eğitimler veriyoruz. Verinin anlamlandırılması, değerlendirilmesiyle de ilgili hem uzman arkadaşlarımızı hem mesai arkadaşlarımızı bu konuda yetiştirme gayreti içindeyiz. Bunu yaparken de tek başımıza değiliz. İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterirken bütün bakanlıklarla irtibat halinde bu çalışmaları yürütüyoruz" diye konuştu.

"Afet yönetimi, afet daha meydana gelmeden önce hazırlıklı olmayı gerektiren bir konu"

ATO Başkanı Gürsel Baran ise bu sempozyuma ev sahipliği yapmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Büyük Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla ülkemizde yaşadığımız tüm afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aziz hatırasına ithafen bir sempozyumun düzenlenmesini çok kıymetli buluyorum. Türkiye coğrafi konumu itibariyle deprem, sel, heyelan, orman yangını, kuraklık ve iklim kaynaklı birçok afeti yaşamış ve yeni risklerle de karşı karşıya bulunan bir ülke. Yaşadığımız afetler bize acı bir şekilde öğretti ki bu tür beklenmedik olaylar sadece meydana geldikleri anda yönetilen konular değil. Afet yönetimi, afet daha meydana gelmeden önce hazırlıklı olmayı gerektiren bir konu" ifadelerini kullandı.

Yarın devam edecek olan sempozyumun ilk gününe; kamu kurumları, yerel yönetimler, ulusal ve uluslararası üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, teknoloji üreten özel sektör temsilcileri ile afet alanında çalışan çok sayıda araştırmacı ve uzman katıldı.

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Sempozyum, Teknoloji, 3. Sayfa, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afetlerde Büyük Veri Yönetimi Sempozyumu - Son Dakika

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