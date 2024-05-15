Afganistan'da askeri helikopter kazası: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
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Afganistan'da askeri helikopter kazası: 1 ölü, 12 yaralı

Afganistan'ın Ghor vilayetinde bir askeri helikopterin nehir kıyısına düştüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Helikopter, minibüsteki yolcuların cenazelerini taşımak için görevlendirilmişti ve teknik sorunlar nedeniyle acil iniş yapmak isterken duvara çarparak düştü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.05.2024 12:52
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Afganistan'ın Ghor vilayetinde bir askeri helikopterin nehir kıyısına düştüğü kazada 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı açıklandı.

Afganistan'ın orta kesimindeki Ghor vilayetinin Firoz Koh kentinde Harirud Nehri'nin kenarına bir askeri helikopterin düştüğü kazada bilanço belli oldu. Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Enayatullah Khwarazmi yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde Hava Kuvvetlerine ait bir Mi-17 helikopteri düştü. Öncesinde Harirud Nehri'ne yuvarlanan bir minibüsteki yolcuların cenazelerini taşımak için görevlendirilen helikopter, teknik sorunlar nedeniyle acil iniş yapmak isterken duvara çarparak düştü. Maalesef 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Savunma Bakanlığı, hayatını kaybedenin ailesine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KABİL

Kaynak: İHA

Uluslararası, Kaza, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afganistan'da askeri helikopter kazası: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

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