Afşin\'de Otomobil-Traktör Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobil ve traktörün çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 46 D 4573 plakalı Fiat marka otomobil, Arıtaş Mahallesi girişinde traktörle çarpıştı. Traktörün römork kısmına çarpan otomobildeki sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücünün tedavisi devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ