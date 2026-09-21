AFSÜ\'ye yerleşen 1250 öğrenciye polis dolandırıcılık ve siber suçları anlattı

AFSÜ'ye yerleşen 1250 öğrenciye polis dolandırıcılık ve siber suçları anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da polis ekipleri, AFSÜ'ye yerleşen 1250 öğrenciye uyum eğitimi düzenledi. Eğitimlerde dolandırıcılık, hırsızlık, 112, KADES, Kadına El Kalkamaz, siber suçlar ve güvenli internet anlatıldı; siber farkındalık ve maddi ve manevi zararlardan korunma amaçlandı.
Afyonkarahisar'da polis ekipleri, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine (AFSÜ) yerleşen bin 250 öğrenciye yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyum eğitimlerinde öğrencilere dolandırıcılık, hırsızlık, 112 Acil Çağrı Hattı'nın etkin kullanımı, KADES, "Kadına El Kalkamaz", siber suçların önlenmesi ve güvenli internet kullanımı konularında bilgiler verildi. Eğitimlerde ayrıca siber farkındalığın artırılması ve öğrencilerin maddi ve manevi zararlardan korunmasına yönelik bilgilendirmeler yapıldı.
Kaynak: İHA
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