Afyon'da Bekçiye Bıçakla Saldırı - Son Dakika
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Afyon'da Bekçiye Bıçakla Saldırı

Mahalle bekçisine bıçak kabzası ile vurdu, gözaltına alındı ancak adli kontrolle serbest bırakıldı.

15.01.2025 14:19
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Afyonkarahisar'da kavgaya müdahale eden mahalle ve çarşı bekçisinin kafasına elindeki bıçağın kabzası ile vurarak yaralayan ve gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Ali İhsan Paşa Mahallesine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede kavga ihbarı alan mahalle ve çarşı bekçileri olaya müdahale etmek için gittiklerinde S.S. (22) isimli şahıs ekiplere mukavemet gösterdi. Bu sırada S.S., elinde bulunan bıçağın kabzası ile bekçilerden birisinin kafasına vurarak darp etti. Ekiplerin destek talebi sonrası bölgeye gelen polis ekipleri bir süre yaşanan arbede sonrası S.S.'yi gözaltına aldı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkarılan şahıs sonrasında adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyon'da Bekçiye Bıçakla Saldırı - Son Dakika

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