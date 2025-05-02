Afyon'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Afyon'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da bisikletin otomobille çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, biri ağır durumda.

02.05.2025 11:32
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Afyonkarahisar'da elektrikli bisikletin otomobille çarpıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ali İhsan Paşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K.'nın kullandığı elektrikli bisiklet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Ö.K., idaresindeki 34 RU 0638 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada İ.K., ile yanında bulunan M.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan İ.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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